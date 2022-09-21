Van haberleri! Van'da 1096 kaçak cep telefonu ele geçirildi Güncel Haberler Edinilen Van haberine göre Van'da düzenlenen operasyonda 1096 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Van'da düzenlenen operasyonda 1096 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden Van'a çok sayıda kaçak cep telefonu geleceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Jandarma ekipleri, tespit ettikleri bir araçta yaptıkları aramalarda, 1096 faturasız kaçak akıllı cep telefonu ele geçirdi. Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı. Güncel Kaynak: AA / Mesut Varol Kaçakçılıkla Mücadele Jandarma Van Güncel Haberler

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