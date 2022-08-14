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Van haberleri... Muradiye Şelalesi'ne yoğun ilgi

Gelen Van haberlerine göre Muradiye Şelalesi'ne yoğun ilgiVAN Van'ın Muradiye ilçesinde bulunan ve her mevsim ziyaretçilerin akınına uğrayan Muradiye Şelalesi'nde hafta sonu nedeniyle büyük yoğunluk yaşandı.

Muradiye Şelalesi'ne yoğun ilgi

VAN Van'ın Muradiye ilçesinde bulunan ve her mevsim ziyaretçilerin akınına uğrayan Muradiye Şelalesi'nde hafta sonu nedeniyle büyük yoğunluk yaşandı.

Her mevsim olduğu gibi yaz aylarında da cıvıl cıvıl olan Muradiye Şelalesi, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Kışın donmuş görüntüsü yazın ise gürül gürül akan akan suyuyla büyük ilgi gören şelale, özellikle gelin ve damatların da dış çekim için tercih ettiği mekanların başında geliyor. Bol bol hatıra fotoğrafı çeken vatandaşlar ise 20 metreden aşağı inen şelalenin karşısında çay içip günün keyfini çıkarıyor.

İhlas Haber Ajansı / Seracettin Seçkin - Güncel

Muradiye Şelalesi Muradiye Van Güncel Haberler

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