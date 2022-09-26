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Van haberleri! İpekyolu ilçesinde asfalt çalışmaları devam ediyor

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Van haberleri! İpekyolu ilçesinde asfalt çalışmaları devam ediyor

Van haberlerine göre Van'ın İpekyolu Belediyesi, alt yapı çalışmaları tamamlanan mahallelerde yeni asfalt serimi gerçekleştirdi.

Van'ın İpekyolu Belediyesi, alt yapı çalışmaları tamamlanan mahallelerde yeni asfalt serimi gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelindeki cadde ve sokaklarda yol yenileme çalışmaları devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü, alt yapı çalışması tamamlanan Halilağa Mahallesi'nde geçen yıl açılan yolları asfaltladı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, çalışmaların yürütüldüğü mahallede incelemede bulundu.

Vatandaşların çalışmalardan memnun kaldığını ifade eden Aydın, "İlçemizin bütün mahallelerinde yoğun tempoyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu gün de geçen yıl açılan ve alt yapı çalışmaları tamamlanan yollarımızı asfaltlayarak hemşerilerilerimizin hizmetine sunuyoruz. İlerleyen günlerde asfalt çalışmalarımız aynı tempoyla devam edecek." diye konuştu.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel

Hisarcık İpekyolu Aydın Van Güncel Haberler

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