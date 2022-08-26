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Van haberleri: EDREMİT'DE SAĞANAK VE FIRTINA HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Güncel Haberler

Edinilen Van gelişmesine göre BALIKESİR'de, kuvvetli yağış uyarısının ardından sağanak yağış etkili oldu.

BALIKESİR'de, kuvvetli yağış uyarısının ardından sağanak yağış etkili oldu. Edremit bazı cadde ve sokaklar yağmur sularıyla doldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Balıkesir'de sağanak yağış, akşam saatlerinde Edremit ilçesinde etkili oldu. Edremit'de yaklaşık 1 saat süren sağanak nedeniyle yollar suyla kaplandı, bazı evleri su bastı. Ekipler su baskını yaşanan evlere müdahalede bulundu, tahliye çalışması yaptı. Kuvvetli sağanak nedeniyle kara yollarının suyla kaplandığı ilçede sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığındı. Kuvvetli sağanaktan etkilenen vatandaşlar, belediyeye ve yetkilere gerekli önlemi almadıkları için tepki gösterdi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Balıkesir Edremit Güncel Haberler

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