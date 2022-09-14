Van haberleri... Çaldıran'da yol çalışmaları devam ediyor Güncel Haberler Van bölgesinden gelen habere göre Van'ın Çaldıran ilçesinde kış öncesi yol çalışmaları sürüyor. Van'ın Çaldıran ilçesinde kış öncesi yol çalışmaları sürüyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, il merkezine 106 kilometre mesafede bulunan Çaldıran ilçesinde yolların asfaltlanması için çalışma başlatıldı. Çetin geçen kış mevsimi öncesi dört noktada sürdürülen çalışmalarda 13.5 kilometrelik yolun 9.7 kilometrelik kısmı betonla kaplanırken 3.8 kilometrelik bölümde ise çalışmalar sürüyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla Yukarı Mutlu, Aşağı Mutlu, Aşağı Dikme mahalleleriyle ve Emek mezrası yeni yola kavuşacak. Güncel Kaynak: AA / Mesut Varol Çaldıran Van Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Van haberleri... Çaldıran'da yol çalışmaları devam ediyor - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.