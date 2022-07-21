Van haberi... Vanlı çiftçi tarlada bulduğu ve göktaşı olduğunu düşündüğü taşın incelenmesini istiyor Van gelişmesine göre Van'ın Özalp ilçesinde bir çiftçi, tarlasını sürerken bulduğu ve göktaşı olabileceğini düşündüğü taşın incelenmesini istedi. Van'ın Özalp ilçesinde bir çiftçi, tarlasını sürerken bulduğu ve göktaşı olabileceğini düşündüğü taşın incelenmesini istedi. İlçenin Bağrıaçık Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk babası Maksut Hen, yonca tarlasında çalışırken siyah bir kaya parçası gördü. Hen, gazetecilere, kayanın göktaşı olabileceğini düşünerek bir parçasını Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Üniversitesi Jeoloji Bölümüne gönderdiğini söyledi. Yapılan kontrollerde taşın meteorit olabileceğinin tespit edildiğini belirten Hen, bu konuda kendisine bir belgenin gönderildiğini aktardı. Hen, ağırlığı 15 kilogram olan taşın daha detaylı incelenmesini istediğini dile getirdi. AA / Hakan Sarı - Güncel Özalp Van Güncel Haberler

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