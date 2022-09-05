Van haberi! Van'daki terör operasyonlarında 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı Güncel Haberler Gelen Van haberlerine göre Van'da geçen hafta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Van'da geçen hafta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifresi ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, polis ekiplerince 29 Ağustos-4 Eylül'de terör örgütü PKK/KCK soruşturmaları kapsamında 5 zanlı gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında işlem yapıldı. Güncel Kaynak: AA / Emre Ilıkan PKK Van Güncel Haberler

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