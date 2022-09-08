Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van haberi! Van'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 29 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Güncel Haberler

Van haberi! Van'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 29 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Van gündem haberine göre Van'da "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 29 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Van'da "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 29 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda 2-8 Eylül'de gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 2 kilo 330 gram afyon sakızı, 160,24 gram esrar, 60,32 gram sentetik uyuşturucu, 13,5 gram sentetik kannobinoid, 9,54 gram eroin, 13 ecstasy ve 112 sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Şüphelilerden 9'u hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak", "uyuşturucu madde nakletmek" ve 20'si hakkında da "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Mesut Varol - Güncel

Uyuşturucu Ticareti Van Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title