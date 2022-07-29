Van haberi... Van'da tıbbi, aromatik bitki hasadı yapıldı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü'nde görevli akademisyenler tarafından yetiştirilen tıbbi ve aromatik bitkiler hasat edildi.

Kampüs yerleşkesinde 10 dönümde kurulan bahçede yapılan hasada katılan Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, bahçede 300 farklı aromatik ve tıbbi bitki yetiştirildiğini söyledi.

Amaçlarının tarım ve hayvancılık bölgesi olan Van'da ürün çeşitliliğini artırmak olduğunu ifade eden Şevli, şöyle konuştu:

"Bu yıl üçüncü hasat bayramını gerçekleştiriyoruz. Bunu geleneksel hale getirdik. Amacımız çiftçilerimize destek olmak. Burada ekinezya, lavanta, sarı kantaron, melisa ve adaçayı gibi çeşitler var. Çiftçilerimize, muhtarlarımıza, bu bitkilerin ekim ve hasadını anlatıyoruz. Çok güzel ve örnek bir bahçe oldu. Üniversitemizin tanıtımına da önemli katkı sağlıyor. Fotoğrafseverler burada güzel kareler yakalıyorlar. Her ay farklı bitkiler yetişiyor, farklı bir güzelliğe bürünüyor."

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Tunçtürk de 8 yıl önce birkaç bitkiyle üretime başladıkları bahçede şu an 300 farklı bitkinin yetiştiğini dile getirdi.

Ekonomik değeri olan bitkileri yetiştirmeye özen gösterdiklerini belirten Tunçtürk, "Bahçemiz geofit ile tıbbi ve aromatik şeklinde iki bölümden oluşuyor. Muhtarlarımızı, çiftçileri davet ederek, bitkilerin üretimi hakkında bilgilendiriyoruz. Geçen hafta yaklaşık 400 kişi bahçemizi ziyaret etti. Özellikle otlu peynirde kullanılan ve tükenme tehlikesi altındaki otları burada koruma altına aldık." dedi.

Konuşmaların ardından hasat yapıldı.

Programa, Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, Tarım İl Müdür Yardımcısı Abdulkerim Yücel, akademisyenler, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.