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Van haberi... Van'da silah ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

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Van haberi... Van'da silah ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Van gündem haberi... Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda, silah ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda, silah ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakledenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen iki operasyonda, 2 av tüfeği, tabanca, 27 av tüfeği fişeği, 7 tapu, senet, 1050 gümrük kaçağı sigara ve 378 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonlarda, 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Necat Hazar - Güncel

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