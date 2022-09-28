Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van haberi: Van'da kırsaldaki mahallelerin yolu asfaltlanıyor

Güncel Haberler

Van haberi: Van'da kırsaldaki mahallelerin yolu asfaltlanıyor

Van bölgesinden gelen habere göre Van Büyükşehir Belediyesi, Gürpınar ilçesine bağlı Mollahüseyin ve Tutmaç mahalle yollarını alt yapı çalışmalarının ardından asfaltladı.

Van Büyükşehir Belediyesi, Gürpınar ilçesine bağlı Mollahüseyin ve Tutmaç mahalle yollarını alt yapı çalışmalarının ardından asfaltladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yüz ölçümü bakımından ülkenin en büyük ilçesi olan Gürpınar'daki yol ağının daha konforlu hale getirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

İlçede sezon başından bu yana hummalı şekilde çalışan Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri, 13 kilometrelik Mollahüseyin ve Tutmaç mahalle yollarını asfaltladı.

Daha önce stabilize olan yolda toprak işleri, sanat yapıları ve PMT serimi yapan ekipler, ardından bitümlü sıcak asfaltla kapladı.

Çalışmaları tamamlanan yollarda Ulaşım Dairesi Başkanlığınca yol çizgi çalışması da yapılacak.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel

Van Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title