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Van haberi... Van'da farklı suçlardan aranan 49 şüpheli yakalandı

Van haberi... Van'da farklı suçlardan aranan 49 şüpheli yakalandı

Van haberine göre Van'da geçen hafta farklı suçlardan aranan 49 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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Van'da geçen hafta farklı suçlardan aranan 49 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kamu düzenin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, 29 Temmuz-4 Ağustos'ta yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında farklı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 49 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

AA / Mesut Varol - Güncel

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