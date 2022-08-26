Van haberi! Van'da bir çobanı öldürdükleri iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı
Güncel Haberler
Van haberi: Van'ın Muradiye ilçesinde çoban Mehmet Kaya'yı öldürdükleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Van'ın Muradiye ilçesinde çoban Mehmet Kaya'yı öldürdükleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Jandarma ekipleri, 23 yaşındaki Kaya'nın ilçenin Uluşar Mahallesi kırsalında koyunları otlattığı sırada öldürüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Yürütülen çalışmalar sonucu olayı gerçekleştirdiği iddia edilen 3 şüpheli, ekiplerce gözaltına alındı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Necmettin Karaca - Güncel