Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van haberi! Van'da bir çobanı öldürdükleri iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

Van haberi! Van'da bir çobanı öldürdükleri iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı

Van haberi: Van'ın Muradiye ilçesinde çoban Mehmet Kaya'yı öldürdükleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Van'ın Muradiye ilçesinde çoban Mehmet Kaya'yı öldürdükleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Jandarma ekipleri, 23 yaşındaki Kaya'nın ilçenin Uluşar Mahallesi kırsalında koyunları otlattığı sırada öldürüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmalar sonucu olayı gerçekleştirdiği iddia edilen 3 şüpheli, ekiplerce gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Necmettin Karaca - Güncel

Mehmet Kaya Jandarma Muradiye Van Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title