Van haberi! Van'da bir çobanı öldürdükleri iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı Güncel Haberler Van haberi: Van'ın Muradiye ilçesinde çoban Mehmet Kaya'yı öldürdükleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Van'ın Muradiye ilçesinde çoban Mehmet Kaya'yı öldürdükleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Jandarma ekipleri, 23 yaşındaki Kaya'nın ilçenin Uluşar Mahallesi kırsalında koyunları otlattığı sırada öldürüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar sonucu olayı gerçekleştirdiği iddia edilen 3 şüpheli, ekiplerce gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Necmettin Karaca Mehmet Kaya Jandarma Muradiye Van Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Van haberi! Van'da bir çobanı öldürdükleri iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.