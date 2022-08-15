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Van haberi: Van Büyükşehir Belediyesi yolların alt yapısını güçlendiriyor

Van haberi: Van Büyükşehir Belediyesi yolların alt yapısını güçlendiriyor

Van haber... Van Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahalle yollarının alt yapısını güçlendiriyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahalle yollarının alt yapısını güçlendiriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyenin sorumluluk alanındaki yolların daha güvenli ve konforlu hale getirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca, belediyenin idari işgücü ile yürütülen çalışmalarda Başkale, Gürpınar, İpekyolu, Edremit, Özalp ve Saray ilçelerindeki birçok mahalle yolunda kutu baks, menfez ve koruge boru çalışmaları yapılıyor.

Ekipler ayrıca Erciş, Çaldıran, Bahçesaray, Başkale, Gürpınar, Çatak ve Gevaş ilçelerine bağlı mahalle yollarında genişletme, reglaj, stabilize, dolgu ve yarma çalışmalarını sürdürüyor.

AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel

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