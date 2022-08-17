Van haberi: İyi Parti'nin İstanbul Esenyurt'taki Karavanına Saldırı. İyi Parti Esenyurt İlçe Başkanı: 'Siyaseti Saldırganlık Olarak Bilen Her Türlü Vandallara...

Van gündem haberine göre İYİ Parti’nin İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki üye kayıt karavanına 20-25 kişilik bir grup saldırdı. Saldırıda iki partili yaralandı. İYİ Parti Esenyurt İlçe Başkanı Hasan Akkuş, “Siyaseti saldırganlık olarak bilen her türlü vandallara karşı İYİ'lik kazanacak. Hukuk kazanacak. Adalet ve demokrasi kazanacak” dedi.

İyi Parti'nin İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki üye kayıt karavanına 20-25 kişilik bir grup saldırdı. Saldırıda iki partili yaralandı. İYİ Parti Esenyurt İlçe Başkanı Hasan Akkuş, "Siyaseti saldırganlık olarak bilen her türlü vandallara karşı İYİ'lik kazanacak. Hukuk kazanacak. Adalet ve demokrasi kazanacak" dedi.

İYİ Parti'nin Esenyurt'taki üye kayıt karavanına ve karavanda görevli partililere bugün 20-25 kişilik bir grup tarafından saldırı düzenlendi. Esenyurt Kıraç mahallesinde yaşanan saldırıda, karavanda bulunan Uğur Ayrım ve Oktay Erol yaralandı. İYİ Parti Esenyurt İlçe Başkanı Hasan Akkuş, sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:

"Kıraç Papatya Caddesi'ndeki karavanımıza yapılan saldırı sonucu 3. bölge teşkilat başkanımız Uğur Ayrım ve mahalle başkanı Oktay Erol yaralandı. Siyaseti saldırganlık olarak bilen her türlü vandallara karşı İYİ'lik kazanacak. Hukuk kazanacak. Adalet ve demokrasi kazanacak."

"SÖYLEYECEK SÖZÜ, SAVUNACAK FİKRİ OLMAYANLARIN BU KORKAK SALDIRISINI KINIYORUM VE TAKİPÇİYİZ"

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ise sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"İstanbul Esenyurt'ta, İYİ Parti'mizin irtibat ve üye kayıt karavanında saha çalışması yaptıkları esnada saldırıya uğrayan sevgili Oktay Erol ve Uğur Ayrım'a geçmiş olsun diliyorum. Söyleyecek sözü, savunacak fikri olmayanların bu korkak saldırısını kınıyorum ve takipçisiyiz."