Van haberi! Çin Dışişleri Bakanı Vang, Güney Koreli mevkidaşı Park ile görüştü

Van haberi: Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ülkesini ziyaret eden Güney Koreli mevkidaşı Park Jin ile bir araya geldi.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ülkesini ziyaret eden Güney Koreli mevkidaşı Park Jin ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şangong eyaletinin liman şehri Çingdoa'daki görüşmede, iki ülke bakanları, "ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, sanayi ve tedarik zincirlerinin korunması" mesajı verdi.

Görüşme, Güney Kore'nin ABD öncülüğündeki "Çip Dörtlüsü" görüşmelerine katılmayı planladığı döneme denk geldi. Seul yönetimi, ABD'nin Japonya, Güney Kore ve Tayvan ile oluşturmayı öngördüğü dörtlü iş birliği mekanizmasının hazırlık toplantısına katılma niyetini bu hafta başında Washington'a iletmişti.

"Çip Dörtüsü", Pekin tarafından, mikroçip sektöründe Çin'in etkisine karşı blok oluşturma çabası olarak yorumlanıyor.

Çinli Bakan Vang, Park ile görüşmesinde, Pekin ile Seul arasında diplomatik ilişkilerin normalleştiği son 30 yılda tarafların gelişen ikili ilişkilerden büyük yarar sağladığını vurgulayarak, "ilişkilerde bağımsızlık ve özerkliği koruyarak dış güçlerin etkisinden kaçınma" çağrısında bulundu.

Konuk Bakan Park da ülkesinin karşılıklı güven, saygı, fayda ve eşitlik temelinde Çin ile iş birliğini sürdürmeyi istediklerini vurguladı.

Park, Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un mayısta göreve gelmesinden bu yana Çin'i ziyaret eden en üst düzey yetkili oldu.

Görüşmede Pelosi'nin Tayvan ziyaretine değinilmedi

Görüşmenin ardından her iki taraftan yapılan açıklamalarda, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ı ziyaretinin ardından ortaya çıkan gerilime değinilmedi.

Tayvan'ı kendi topraklarının parçası kabul eden Çin, Pelosi'nin ziyaretinin ardından tepki olarak Ada çevresinde askeri tatbikatlara başlamıştı. Öte yandan, kuzeyde Güney Kore'nin de kıyıdaş olduğu Sarı Deniz'in güneyi ile Bohay Denizi'nde de tatbikatlar yapacağını duyurmuştu.