Van haberi | Çin Devlet Başkanı Şi, Vanuatu'nun yeni Devlet Başkanı Vurobaravu'yu tebrik etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van haberi | Çin Devlet Başkanı Şi, Vanuatu'nun yeni Devlet Başkanı Vurobaravu'yu tebrik etti

Van haberi | Çin Devlet Başkanı Şi, Vanuatu'nun yeni Devlet Başkanı Vurobaravu'yu tebrik etti

Van haberlerine göre Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pasifik ada ülkesi Vanuatu'nun yeni Devlet Başkanı Nikenike Vurobaravu'yu görevine başlaması vesilesiyle kutladı.

 - Güncelleme:

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pasifik ada ülkesi Vanuatu'nun yeni Devlet Başkanı Nikenike Vurobaravu'yu görevine başlaması vesilesiyle kutladı.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Şi, Vurobaravu'ya gönderdiği mesajında, Vanuatu'yu, Çin'in Pasifik'teki dost, ortak ve kardeş ülkesi olarak gördüklerini belirterek, Çin-Vanuatu kapsamlı stratejik ortaklığının farklı alanlardaki iş birliği ile güçlendirilerek gelişmekte olan ülkeler arasındaki dayanışma ve eşgüdüme örnek teşkil ettiğini vurguladı.

Şi, iki ilişkileri yeni ufuklara taşımak ve iki ülkeye ve halklarına daha fazla fayda sağlamak üzere Devlet Başkanı Vurobaravu ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.

Çin, ABD ve Asya-Pasifik'teki müttefikleri ile gerilimlerin ve rekabetin son dönemde artmasıyla Pasifik ada ülkeleri ile ilişkilerini geliştirmeye özel önem veriyor. Pekin'in Solomon Adaları arasında nisanda imzalanan güvenlik iş birliği anlaşması bu yönde atılan bir adım değerlendirilmişti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, mayıs ayı sonunda 8 ülkeyi kapsayan Pasifik ada ülkeleri turunda Vanuatu'yu da ziyaret etmişti.

AA / Emre Aytekin - Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti DOST Partisi Xi Jinping Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title