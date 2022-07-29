Van haberi | Çin Devlet Başkanı Şi, Vanuatu'nun yeni Devlet Başkanı Vurobaravu'yu tebrik etti

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pasifik ada ülkesi Vanuatu'nun yeni Devlet Başkanı Nikenike Vurobaravu'yu görevine başlaması vesilesiyle kutladı.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Şi, Vurobaravu'ya gönderdiği mesajında, Vanuatu'yu, Çin'in Pasifik'teki dost, ortak ve kardeş ülkesi olarak gördüklerini belirterek, Çin-Vanuatu kapsamlı stratejik ortaklığının farklı alanlardaki iş birliği ile güçlendirilerek gelişmekte olan ülkeler arasındaki dayanışma ve eşgüdüme örnek teşkil ettiğini vurguladı.

Şi, iki ilişkileri yeni ufuklara taşımak ve iki ülkeye ve halklarına daha fazla fayda sağlamak üzere Devlet Başkanı Vurobaravu ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.

Çin, ABD ve Asya-Pasifik'teki müttefikleri ile gerilimlerin ve rekabetin son dönemde artmasıyla Pasifik ada ülkeleri ile ilişkilerini geliştirmeye özel önem veriyor. Pekin'in Solomon Adaları arasında nisanda imzalanan güvenlik iş birliği anlaşması bu yönde atılan bir adım değerlendirilmişti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, mayıs ayı sonunda 8 ülkeyi kapsayan Pasifik ada ülkeleri turunda Vanuatu'yu da ziyaret etmişti.