Van haber! Van Gölü üzerinde yükselen dolunay hayran bıraktı Van haberi... Dolunayın Van Gölü üzerinde yükselerek oluşturduğu yakamoz Bitlis'in Ahlat ilçesinde izleyenleri hayran bıraktı. Dolunayın Van Gölü üzerinde yükselerek oluşturduğu yakamoz Bitlis'in Ahlat ilçesinde izleyenleri hayran bıraktı. Bitlis'in Ahlat ilçesinde gün batımı sonrası ortaya çıkan dolunayın Van Gölü'nde oluşturduğu yakamoz görenleri mest etti. İlçede evlerinin balkonlarından Van Gölü'ndeki yakamozu izleyen vatandaşlar, kartpostallık görüntüyü cep telefonlarıyla kaydetti. Bazı vatandaşlar ilçenin sahilinde bulunan Öğretmenevi iskelesine inerek Van Gölü'nde oluşan yakamozu izledi. Bazı vatandaş çay eşliğinde manzaranın keyfini çıkarırken bazı vatandaşlar ise aileleri ile birlikte fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. İhlas Haber Ajansı / Güncel Van Gölü Bitlis Güncel Haberler

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