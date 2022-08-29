Van haber | Van'daki uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı Güncel Haberler Van habere göre Van'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Van'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 22-28 Ağustos'ta düzenlenen operasyonlarda 6 kilo 614 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Güncel Kaynak: AA / Emre Ilıkan Uyuşturucu Ticareti Van Güncel Haberler

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