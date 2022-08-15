Son dakika haber! Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı Son dakika haberine göre Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si cezaevine gönderildi. Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si cezaevine gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, il genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etti. Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, 8-14 Ağustos'ta gerçekleştirilen 5 operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AA / Güncel Göçmen Van Güncel Haberler Son Dakika

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