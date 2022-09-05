Van haber: Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı Güncel Haberler Van haber... Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı. Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, il genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, 29 Ağustos-4 Eylül'de gerçekleştirilen 2 operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı, suçta kullanılan 2 araca el konuldu. Güncel Kaynak: AA / Emre Ilıkan Göçmen Van Güncel Haberler

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