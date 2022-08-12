Van haber | Van'da farklı suçlardan aranan 41 şüpheli yakalandı Van yerel gündem haberine göre Van'da çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 41 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Van'da çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 41 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kamu düzenin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, 5-11 Ağustos'ta yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında farklı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 41 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Güncel AA / Yılmaz Kazandıoğlu Van Güncel Haberler

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