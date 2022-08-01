Van haber... Van'da çeşitli suçlardan aranan 19 kişi tutuklandı Van gündem haberi: Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 32 kişi yakalandı, 19'u tutuklandı. Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 32 kişi yakalandı, 19'u tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Ekiplerce, 25-31 Temmuz tarihlerinde şüphelilerin bulunduğu değerlendirilen adreslerde yapılan aramada 17 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında, haklarında toplamda 25 yıl hapis cezası bulunan 11 kişi tutuklandı. Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla 15 kişi hakkında işlem yapıldı, 8'i tutuklandı. Operasyonlarda, 5 bisiklet, çalıntı eşyalar, 2 kurusıkı tabanca ve 2 kurusıkı tabanca fişeği, Motosikletli Yunus Timlerinin yaptığı çalışmalarda ise çalıntı motosiklet ele geçirildi. Güncel AA / Emre Ilıkan Asayiş Şube Müdürlüğü Van Güncel Haberler

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