Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van haber: VAN'DA, ALIKOYDUKLARI KAÇAK GÖÇMENLERİN AİLELERİNDEN FİDYE İSTEYEN 3 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

Güncel Haberler

Edinilen Van gelişmesine göre VAN'ın İpekyolu ilçesinde kaçak göçmenleri alıkoyarak, ailelerinden yüklü miktarla fidye istedikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 1'i İran uyruklu 3' şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

VAN'ın İpekyolu ilçesinde kaçak göçmenleri alıkoyarak, ailelerinden yüklü miktarla fidye istedikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 1'i İran uyruklu 3' şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, İran'dan yasa dışı yollarla 6 kaçak göçmenin ülkeye girişini sağlayarak alıkoyan ve görüntülerini çekip ailelerinden yüklü miktarda fidye istediği iddia edilen biri İran vatandaşı 3 şüphelinin kaldıkları adresi belirledi. Operasyonla şüphelileri gözaltına alan ekipler, kaçak göçmenlerin alıkonuldukları evde yaptıkları aramada, farklı yabancı uyruklulara ait 8 kimlik, 5 pasaport, bin Türk lirası ve 1 milyon 950 bin riyal, yabancı uyrukluların pasaport fotoğraflarının bulunduğu 3 flaş bellek ele geçirdi.

Haklarında 'yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'hakkı olmayan yere tecavüz' ve 'göçmen kaçakçılığı' suçlarından işlem başlatılan 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı. Alıkonulan 6 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü İpekyolu İran Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title