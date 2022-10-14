Van haber... Van'da 20 ayrı suçtan aranan 48 şüpheli hakkında işlem yapıldı
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Van haberler: Van'da polis ekipleri, 20 ayrı suçtan aranan 48 şüpheli hakkında işlem yaptı.
Van'da polis ekipleri, 20 ayrı suçtan aranan 48 şüpheli hakkında işlem yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, suç ve suçlularla mücadele çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamında, aranan kişilerin yakalanması ve adalete teslim edilmelerine yönelik çalışma yürütülen ekipler, yaptıkları GBT sorgulamalarında 20 ayrı suçtan aranan 48 şüpheli hakkında işlem yaptı.
Kaynak: AA / Güncel