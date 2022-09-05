Van haber: Van'da 2 kilogram afyon sakızı ele geçirildi Güncel Haberler Van haberi... Van'ın Çaldıran ilçesinde, 2 kilogram afyon sakızı ele geçirildi. Van'ın Çaldıran ilçesinde, 2 kilogram afyon sakızı ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ticareti ve depolanması faaliyetlerini yürütenlerin engellenmesine yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, ilçe kırsalında dün yapılan aramada poşet içinde 2 kilogram afyon sakızı bulundu. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Güncel Kaynak: AA / Emre Ilıkan Çaldıran Van Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Van haber: Van'da 2 kilogram afyon sakızı ele geçirildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.