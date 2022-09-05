Van haber: Van'da 2 kilogram afyon sakızı ele geçirildi
Güncel Haberler
Van haberi... Van'ın Çaldıran ilçesinde, 2 kilogram afyon sakızı ele geçirildi.
Van'ın Çaldıran ilçesinde, 2 kilogram afyon sakızı ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ticareti ve depolanması faaliyetlerini yürütenlerin engellenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, ilçe kırsalında dün yapılan aramada poşet içinde 2 kilogram afyon sakızı bulundu.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: AA / Emre Ilıkan - Güncel