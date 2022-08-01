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Van haber: Trabzon'dan gelen öğrenciler Van'ı gezdi

Van haber: Trabzon'dan gelen öğrenciler Van'ı gezdi

Van haberler... Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Anadoluyuz Biz" projesi kapsamında Trabzon'dan gelen öğrenciler, Van'daki tarihi ve turistik mekanları gezdi.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Anadoluyuz Biz" projesi kapsamında Trabzon'dan gelen öğrenciler, Van'daki tarihi ve turistik mekanları gezdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gençlerin tarihi ve kültürel miraslarını tanımaları ve gönüllülük bilincini artırıcı faaliyetlerde bulunmalarını amaçlayan proje kapsamında Trabzon'dan gelen 40 öğrenci 2 gün boyunca şehrin tarihi ve kültürel noktalarını ziyaret etti.

İl Müdürü Arif Özsoy, kentin tarihini, kültürel yapısını ve doğasını gençlere tanıtmaya çalıştıklarını söyledi.

Özsoy, "Program dahilinde ilimizin tarihi ve turistik yerlerini gezen öğrenciler aynı zamanda, esnaf, şehit aileleri ve yaşlılarımızı ziyaret ettiler. Çok güzel birliktelikler yaşandı. Projenin, illerin tanıtımına, gençlerimizin kaynaşmasına katkı sağlamasını umuyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

AA / Emre Ilıkan - Güncel

Trabzon gençlik Van Güncel Haberler

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