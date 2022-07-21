Van haber... Serinlemek için Van Gölü'ne giren çocuklar akıntıya kapıldı: 3 ölü (2) - Haberler

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Van haber... Serinlemek için Van Gölü'ne giren çocuklar akıntıya kapıldı: 3 ölü (2)

Demirören Haber Ajansı - Gülay Kuyucu - Güncel
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Van haber... Serinlemek için Van Gölü'ne giren çocuklar akıntıya kapıldı: 3 ölü (2)

Van bölgesinden gelen habere göre 3 ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDIVan Gölü'nde serinlemek isterken akıntıya kapılan Polat (16) ve kardeşi Berkay (14) Özister ile Muhammed Gürhan'ın (14) cansız bedenleri bulundu.

3 ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Van Gölü'nde serinlemek isterken akıntıya kapılan Polat (16) ve kardeşi Berkay (14) Özister ile Muhammed Gürhan'ın (14) cansız bedenleri bulundu. Ekiplerin sudan çıkardığı çocuklar, otopsi işlemleri için hastaneye götürülürken, olay yerine gelen yakınları fenalık geçirdi. Polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.


Demirören Haber Ajansı / Gülay Kuyucu - Güncel

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