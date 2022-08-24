Van haber: Saray'da Pazarcılar Derneği aşure dağıttı Güncel Haberler Van haberine göre Saray ilçesinde Küçük Esnaf ve Pazarcılar Derneği aşure dağıttı. Saray ilçesinde Küçük Esnaf ve Pazarcılar Derneği aşure dağıttı. Dernek üyeleri Çarşamba Pazarı'nda toplandı. Burada pazara gelen kent sakinlerine muharrem ayı dolayısıyla aşure ikram edildi. Dernek Başkanı Sunay İmük, gazetecilere, bu yıl 15'inci kez düzenledikleri etkinliğin güzel geçtiğini söyledi. İmük, "Ülkece birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde aşurenin toplumumuzu birleştirici bir yönü var. Dernek olarak böyle önemli etkinliklerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz." dedi. İlçe Müftüsü Ercan Özelce'nin dua okuduğu etkinliğe Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş de katıldı. Güncel Kaynak: AA / Cemal Çavdar Hisarcık Saray Güncel Haberler

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