Van haber | Özalp'ta 2 bin bağ ot yandı Gelen Van haberlerine göre Van'ın Özalp ilçesinde çıkan yangında 2 bin bağ ot yandı. Van'ın Özalp ilçesinde çıkan yangında 2 bin bağ ot yandı. Mollatopuz Mahallesi'nde Enver Öncü'ye ait ot yığınlarında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine mahalleye giden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Özalp İlçe Grup Amirliği ekipleri, alevlere müdahale etti. Yaklaşık 6 saatlik çalışmayla söndürülen yangında 2 bin bağ otun yandığı tespit edildi. Güncel AA / Hakan Sarı Hisarcık Özalp Van Güncel Haberler

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