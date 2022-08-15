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Van haber | Özalp'ta 2 bin bağ ot yandı

Van haber | Özalp'ta 2 bin bağ ot yandı

Gelen Van haberlerine göre Van'ın Özalp ilçesinde çıkan yangında 2 bin bağ ot yandı.

Van'ın Özalp ilçesinde çıkan yangında 2 bin bağ ot yandı.

Mollatopuz Mahallesi'nde Enver Öncü'ye ait ot yığınlarında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine mahalleye giden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Özalp İlçe Grup Amirliği ekipleri, alevlere müdahale etti.

Yaklaşık 6 saatlik çalışmayla söndürülen yangında 2 bin bağ otun yandığı tespit edildi.

AA / Hakan Sarı - Güncel

Hisarcık Özalp Van Güncel Haberler

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