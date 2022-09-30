Van haber... Müzeyyen Şevkin: Tasarrufa Önce Siz Saray'dan Başlayın, Sonra Vatandaştan Tasarruf İsteyin

Van haberler... CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, hükümet yetkilileri tarafından yapılan tasarruf çağrılarına tepki göstererek, “Bakın, Sayıştay raporlarında, bir günlük, Saray’ın harcaması 10 milyon TL’ye çıkmış. Allah aşkına kamu kaynaklarını bu kadar hoyratça kullanmayın. Tasarrufa önce siz Saray’dan başlayın. Önce kamu kaynaklarını doğru kullanmaktan başlayın, sonra vatandaştan tasarruf isteyin” dedi.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, hükümet yetkilileri tarafından yapılan tasarruf çağrılarına tepki göstererek, "Bakın, Sayıştay raporlarında, bir günlük, Saray'ın harcaması 10 milyon TL'ye çıkmış. Allah aşkına kamu kaynaklarını bu kadar hoyratça kullanmayın. Tasarrufa önce siz Saray'dan başlayın. Önce kamu kaynaklarını doğru kullanmaktan başlayın, sonra vatandaştan tasarruf isteyin" dedi.

Müzeyyen Şevkin, bugün yaptığı açıklamada, hükümet yetkilileri tarafından yapılan tasarruf çağrılarını eleştirdi. Sayıştay'ın Cumhurbaşkanlığı'na yönelik denetim raporunda yer verilen tespitlere dikkat çeken Şevkin, şunları söyledi:

"DOĞAL GAZA HER GEÇEN GÜN ZAM ÜSTÜNE ZAM EKLİYORSUNUZ, BU KIŞI İNSANLAR NE YAZIK Kİ SOĞUKTAN TİTREYEREK GEÇİRECEKLER"

"Enflasyonun alabildiğine arttığı, alım gücünün düştüğü, maaşların eridiği ve insanların evine ekmek götüremediği bir ortamda, hükümetin son üç gündür insanların aklı ile alay eden, sinir uçlarına dokunan ve hakaret içeren açıklamaları, ne yazık ki vatandaşı daha da üzüyor, daha da perişan ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, insanların aklı ile alay edercesine 'fön makinesini çalıştırmayın, saçınızı havlu ile kurutun, kum saati ile duşa girin, dört dakikadan fazla duş almayın' gibi tedbirler öneriyor. Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, bütün dünya 150 ila 500 dolara bin metreküp doğal gaz, Rus doğal gazı satın alırken biz Türkiye'de bin metreküp doğal gazı neden bin 400 dolara alıyoruz? Öncelikle buna bir çözüm getirin. Bakın, bizi kıskandığını söylediğiniz Almanya, şu anda, kış aylarına girdiğimiz ortamda doğal gazdaki KDV oranını yüzde 19'dan yüzde 7'ye düşürmüş durumda. Bizde ise hala doğal gazdaki KDV oranı yüzde 18. Buna ilişkin ne yapıyorsunuz? Doğal gaza her geçen gün zam üstüne zam ekliyorsunuz, bu kışı insanlar ne yazık ki soğuktan titreyerek geçirecekler. Enerji Bakanı olarak öncelikle bunun sorumluluğunu taşımanız gerekiyor.

Emeklilerin asgari ücretin altında ücret aldığı bir ortamda ne yazık ki bir kadın milletvekili, kalkıp, emeklilerin bozdurup bozdurup harcadığını ve bu emekli maaşının yüksek olduğuna ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Bu da gerçekten insanların aklı ile alay etmek ve insanların bu alım gücü karşısında, eriyen maaşlar karşısında ve açlık ücretlerinin 7 bin 500 liraları bulduğu bir ortamda emekli ile alay etmekten başka bir şey değildir.

"ALLAH AŞKINA KAMU KAYNAKLARINI BU KADAR HOYRATÇA KULLANMAYIN"

Sayın Cumhurbaşkanı ise yine insanlara hakaret etmekten vazgeçmiyor. 'Süfli' diyor yurt dışına gidenlere. Hem 'Giderlerse gitsinler' diyor okuttuğu öğrencilere hem de 'süfli' diye hakaret ediyor. Bizim vatandaşımız bunları hak etmiyor. Yine benzer şekilde Turizm Bakanı, 'Kışın tatile gidin, ucuz tatil yapacaksınız' diyor. İnsanların tatil yapacak hali mi kaldı? İnsanlar eve ekmek götüremiyor? Biraz artık halka inin. Halkla beraber, halkın sorunlarına lütfen hemhal olun. Bakın, Sayıştay raporlarında, bir günlük, Saray'ın harcaması 10 milyon TL'ye çıkmış. Allah aşkına kamu kaynaklarını bu kadar hoyratça kullanmayın. Tasarrufa önce siz Saray'dan başlayın. Önce kamu kaynaklarını doğru kullanmaktan başlayın, sonra vatandaştan tasarruf isteyin."