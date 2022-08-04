Van haber! Muradiye'de Kızılay gönüllülerine müzik eğitimi veriliyor

Van'ın Muradiye ilçesinde Kızılay gönülleri, kurslara katılarak bağlama, keman, gitar ve piyano eğitimleri alıyor.

Kızılay şubesince halk eğitim merkezinin desteğiyle şube binasında müzik atölyesi oluşturdu.

Burada açılan bağlama, keman, gitar ve piyano kurslarına katılanlar, eğitmenlerden dersler alıyor.

Kursiyerler zaman zaman Muradiye Şelalesi'ne gelerek, bölgenin eşsiz manzarasında enstrümanlarını çalarak kendilerini geliştiriyor.

Kızılay Şube Başkanı Selçuk Yay, gönüllülerin kurslara ilgi gösterdiğini söyledi.

Güzel Sanatlar Lisesindenöğrencilerin de kurslara katıldığını anlatan Yay, eğitimlerini tamamlayan kursiyerlerin Muradiye Şelalesi'nde mini bir konser vereceğini ifade etti.

Kursiyer Emel Ağrak da "Bağlama çok uzun zamandır istediğim bir şeydi. Bunu öğrendiğim için çok mutluyum. Kızılay'ın sadece yardım kuruluşu olmadığını buradan da gördük. Her türlü alanlarda bize destek sağladı." dedi.

Abdulsamet Kurt ise "Kurslar sayesinde hem eğitim hem de sosyal hayatta yeni beceriler kazandım. İlerde konser vereceğiz. Şimdiden heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.