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Van haber | Gürpınar ilçesinde asfalt çalışmaları sürüyor

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Van haber | Gürpınar ilçesinde asfalt çalışmaları sürüyor

Gelen Van haberine göre Van'ın Gürpınar ilçesinde belediye tarafından yürütülen asfalt çalışmaları devam ediyor.

Van'ın Gürpınar ilçesinde belediye tarafından yürütülen asfalt çalışmaları devam ediyor.

Çavuştepe Mahallesi'nde devam eden çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, 7,5 kilometre sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Yol medeniyettir" anlayışıyla cadde ve sokakları kilitli parke taşı ve sıcak asfaltla modern hale getirdiklerini belirten Tanış, "Kırsal mahallelerdeki ulaşım ve yol sorununu 3 yılda yaptığımız çalışmalarla büyük ölçüde giderdik. İnsanımıza en güzel çalışmaları sunmak amacıyla durmadan hizmet üretmeye devam edeceğiz." dedi.

Daha önce toz ve çamur nedeniyle zorluk yaşadıklarını belirten mahalle sakinleri, asfalt çalışmalarıyla bu sorunun ortadan kalktığını ve yollarının daha güzel görünüme kavuşturulduğunu aktardı.

AA / Ali Çelik - Güncel

Hayrullah Tanış Çavuştepe Van Güncel Haberler

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