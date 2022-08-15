Van haber! Gürpınar'da ot ve saman yığınlarının bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü Van gündem haberine göre Van'ın Gürpınar ilçesinde ot ve zaman yığınlarının bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Van'ın Gürpınar ilçesinde ot ve zaman yığınlarının bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Umut Mahallesi'nde Nizamettin Yılmaz, Hasan Tov ve Haydar Yılmaz'a ait ot ve saman yığınlarında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine mahalleye giden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Ev ve ahırlara sıçramadan söndürülen yangında ot ve saman yığınları zarar gördü. Güncel AA / Hakan Sarı Haydar Yılmaz İtfaiye Van Güncel Haberler

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