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Van haber... Gürpınar'da 5 mahallenin yolu asfaltlandı

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Van haber... Gürpınar'da 5 mahallenin yolu asfaltlandı

Van haber... Gürpınar Belediyesince, Kırkgeçit, Çavuştepe, Kuşdağı ve Yolaşan mahalleleri ile Akpınar Mahallesi'nde bulunan fabrika yolunda asfalt çalışması yapıldı.

Gürpınar Belediyesince, Kırkgeçit, Çavuştepe, Kuşdağı ve Yolaşan mahalleleri ile Akpınar Mahallesi'nde bulunan fabrika yolunda asfalt çalışması yapıldı.

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, söz konusu mahalle yollarında toplamda 6 kilometrelik sıcak asfalt uygulaması gerçekleştirdiklerini belirtti.

Göreve geldikleri günden bu yana öncelikleri mahalle içi yol sorununu ortadan kaldırmak olduğunu aktaran Tanış, "Bugün geldiğimiz noktada 1 milyon metrekarenin üzerinde parke taşı çalışması yürüttük. İhtiyaç duyulan mahallerimize de sıcak asfalt çalışması yapıyoruz. Türkiye'nin en büyük yüzölçümüne sahip ilçemizde mezralarla birlikte 181 yerleşim yerimiz var. Program dahilinde her noktaya ulaşmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ali Çelik - Güncel

Hayrullah Tanış Güncel Haberler

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