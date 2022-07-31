Van haber... Gürpınar açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı Edinilen Van gelişmesine göre Gürpınar açıklarında makine arızası yapan ve içinde 4 kişi bulunan tekne kurtarıldı. Gürpınar açıklarında makine arızası yapan ve içinde 4 kişi bulunan tekne kurtarıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gürpınar açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan 7 metre boyundaki tekne, KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek West İstanbul Marina'ya emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı. Güncel AA / Muhammed Gencebay Gür İstanbul Marina Güncel Haberler

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