Van haber... Gürpınar açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
Edinilen Van gelişmesine göre Gürpınar açıklarında makine arızası yapan ve içinde 4 kişi bulunan tekne kurtarıldı.
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Gürpınar açıklarında makine arızası yapan ve içinde 4 kişi bulunan tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gürpınar açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan 7 metre boyundaki tekne, KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek West İstanbul Marina'ya emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.
AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel