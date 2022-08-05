Van haber... Beyaz Saray yakınlarına yıldırım düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı Van haber... ABD'de Beyaz Saray yakınlarına düşen yıldırım, 4 kişinin yaralanmasına yol açtı. ABD'de Beyaz Saray yakınlarına düşen yıldırım, 4 kişinin yaralanmasına yol açtı. Washington DC'de gök gürültülü sağanak yağış devam ederken, itfaiye yetkilileri Beyaz Saray'ın hemen dışındaki Lafayette Park'a yıldırım düştüğünü, olayda 4 kişinin yaralandığını açıkladı. Olay yerine gelen acil durum ekipleri, parkın bir kısmını kullanıma kapattı. Durumları kritik olan yaralılar civardaki hastanelere kaldırıldı. Yıldırımın düştüğü an kameralara yansıdı. Güncel AA / Şeyma Uzundere Tam Gemi Şok Denemeleri Beyaz Saray Washington İtfaiye Güncel Haberler

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