Van haber... Beyaz Saray yakınlarına yıldırım düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı
Van haber... ABD'de Beyaz Saray yakınlarına düşen yıldırım, 4 kişinin yaralanmasına yol açtı.
- Güncelleme:
ABD'de Beyaz Saray yakınlarına düşen yıldırım, 4 kişinin yaralanmasına yol açtı.
Washington DC'de gök gürültülü sağanak yağış devam ederken, itfaiye yetkilileri Beyaz Saray'ın hemen dışındaki Lafayette Park'a yıldırım düştüğünü, olayda 4 kişinin yaralandığını açıkladı.
Olay yerine gelen acil durum ekipleri, parkın bir kısmını kullanıma kapattı. Durumları kritik olan yaralılar civardaki hastanelere kaldırıldı.
Yıldırımın düştüğü an kameralara yansıdı.
AA / Şeyma Uzundere - Güncel