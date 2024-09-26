Van Gurme ve Gastronomi Fuarı'na 40 Bin Ziyaretçi

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Van Gurme ve Gastronomi Fuarı"nı 40 bin kişi ziyaret etti.

Van TSO'dan yapılan açıklamaya göre, TSO hizmet binasında "2. Gurme ve Gastronomi Fuarı" değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda konuşan TSO Başkanı Necdet Takva, 40 bin kişinin fuarı ziyaret ettiğini söyledi.

Fuarda 91 firmanın yer aldığını belirten Takva, şunları kaydetti:

"Kurumsallaşan ve markalaşan yeni bir sürecin arifesindeyiz. Geçen yıl 22 bin 875 kişi katılmıştı. Burada da ciddi bir artış var. Özellikle gastronomi alanıyla ilgilenen öğrencilerimiz fuara katılım sağladı. Gelecek yıl fuarımızı 25-28 eylülde yapacağız. Fuara farklı ülkelerden katılım oldu. İran, Irak, Azerbaycan ve Ermenistan gibi komşu ülkelerle ilişkilerimiz çok önemli. Fuarımızın ikincisinin düzenlenmesine rağmen ülke genelinde ses getirdi. Başta yönetim kurulumuz olmak üzere, emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."

Ajans Asya Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler ise "Bu tür organizasyonlarda önünüzü göremiyorsunuz. Her türlü zorlukla karşı karşıya kalıyorsunuz. Türkiye'de bu minvalde yapılan fuarlar arasında ilk üçe girecek bir formatta fuar yaptık. Türkiye şartlarına göre çok iyi bir fuar oldu." dedi.

Toplantıya, Van TSO Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, TOBB Van Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Ümit Can Sari ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.