Van gündem: Van'da internetten satışa sunulan tarihi eserlere el konuldu Güncel Haberler Van haberleri: Van'da, bir alışveriş sitesinde satışa sunulan tarihi eserlere el konuldu. Van'da, bir alışveriş sitesinde satışa sunulan tarihi eserlere el konuldu. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin siber suçlarla mücadele çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, bir alışveriş sitesinde taşınır kültür varlığı satışına ilişkin ilanı tespit eden ekipler, şüpheli E.S'nin yaşadığı evde arama yaptı. Aramada, evde saklanmış sikke görünümlü 7 metal obje, Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 20 kalibre tabanca ve metal arama detektörü ele geçirildi. Güncel Kaynak: AA / Mesut Varol alışveriş Van Güncel Haberler

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