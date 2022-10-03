Son dakika haber | Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı Güncel Haberler Edinilen son dakika gelişmesine göre Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, 26 Eylül-2 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen 6 operasyonda, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 17 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, suçta kullanılan araca el konuldu. Güncel Kaynak: AA / Necat Hazar Göçmen Van Güncel Haberler Son Dakika

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