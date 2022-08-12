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Van gündem: Saray Ayvacık Göleti İsale Hattı ve Arıtma Tesislerinde çalışmalar sürüyor

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Van gündem: Saray Ayvacık Göleti İsale Hattı ve Arıtma Tesislerinde çalışmalar sürüyor

Gelen Van haberine göre Tekirdağ'ın Saray ve Kapaklı ilçelerine bağlı yerleşim yerlerine günlük 26 bin metreküp içme suyu sağlayacak Saray Ayvacık Göleti İsale Hattı ve Arıtma Tesisleri'nde çalışmalar devam ediyor.

Tekirdağ'ın Saray ve Kapaklı ilçelerine bağlı yerleşim yerlerine günlük 26 bin metreküp içme suyu sağlayacak Saray Ayvacık Göleti İsale Hattı ve Arıtma Tesisleri'nde çalışmalar devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, DSİ tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışıyor.

Tekirdağ ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

Açıklamada ifadelerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, Tekirdağ Saray Ayvacık Göleti İsale Hattı ve Arıtma Tesislerinde çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Akca, isale hattının 26 kilometrelik kısmının tamamlandığını aktararak, "Arıtma tesisi, kollektör hattı ve depo imalatlarında ise çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir. İçme suyu üretimi maksadıyla inşa edilen Saray Ayvacık Göleti İsale Hattı ve Arıtma Tesislerinin tamamlanmasıyla 26 bin metreküp kapasiteli arıtma tesisi, 2 depo, 3 terfi merkezi ve 28 kilometrelik isale hattı yapımı tamamlanacaktır. Saray ve Kapaklı ilçelerine bağlı yerleşim yerlerine günlük 26 bin metreküp içme suyu sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tekirdağ Saray su Güncel Haberler

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