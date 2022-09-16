Van gündem haberleri | Van Esnaf Odası Yönetim Kurulu Üyesi Çetin Karaduman: Allah'tan 2-3 Aydır İranlılar Geliyor da Esnafımız Sıcak Para Görüyor. Yoksa Para da Yok

Van gündem haberine göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Van Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nı ziyaret etti. Odanın yönetim kurulu üyesi Çetin Karaduman, Van esnafını İranlı turistlerin ayakta tuttuğunu belirterek, “Van, Edirne veya sınırdaki başka bir ilin çok iyi olması, ülkede her şeyin iyi olması anlamına da gelmiyor. Allah’tan 2-3 aydır İranlılar devam ediyorlar da esnafımız sıcak para görüyor. Yoksa para da yok” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Van Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nı ziyaret etti. Odanın yönetim kurulu üyesi Çetin Karaduman, Van esnafını İranlı turistlerin ayakta tuttuğunu belirterek, "Van, Edirne veya sınırdaki başka bir ilin çok iyi olması, ülkede her şeyin iyi olması anlamına da gelmiyor. Allah'tan 2-3 aydır İranlılar devam ediyorlar da esnafımız sıcak para görüyor. Yoksa para da yok" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığındaki CHP Doğu Masası heyeti, Van Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na ziyarette bulundu. Salıcı ve beraberindeki heyeti, Van Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Çetin Karaduman karşıladı.

Karaduman, Salıcı'ya esnafın durumunu anlatırken fiyatlarda günlük artışlar olduğunu ve insanların önünü göremediğini söyledi. Karaduman, "Toptancıdan malı alıyor, geliyor, bugün satıyor 5 liraya. Küçük esnafımız mal almaya kalktığı zaman '10 lira' diyor. Sattığını yerine bırakamıyor" dedi.

Karaduman, esnafın BAĞ-KUR primlerinin de yüksek olduğunu, esnafın primlerini ve iş yeri kirasını ödeyemediğini kaydederek, "Asgari ücret, bugün BAĞ-KUR'lunun almış olduğu aylıktan yüksek" diye konuştu.

Karaduman, şu anda Van esnafını İranlı turistlerin ayakta tuttuğunu dile getirerek, "Sadece Van'ın iyi olması, Türkiye'nin her tarafının iyi olduğu anlamına gelmiyor. Edirne ile görüşüyoruz, orada da Bulgarların gidiş-gelişi var. Orada da bir hareket var dediler. Van, Edirne veya başka bir sınırdaki ilin çok iyi olması, ülkede her şeyin iyi olması anlamına da gelmiyor. Allah'tan 2-3 aydır İranlılar devam ediyorlar da esnafımız sıcak para görüyor. Yoksa para da yok" dedi.

Yerli tüketicinin alım gücünün olmadığını, İranlı turistlere rağmen esnafın giderinin çok fazla, gelirinin ise sınırlı olduğunu belirten Karaduman, birçok esnafın pandeminin de etkisiyle iş yerini kapatmak zorunda kaldığını söyledi.