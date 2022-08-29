Van gündem haberleri... Van'daki terör operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Edinilen Van haberine göre Van'da geçen hafta terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Van'da geçen hafta terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, 22-28 Ağustos'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 3 FETÖ, bir terör örgütü PKK/KCK şüphelisi gözaltına alındı. Şüpheliler, hakkında yasal işlem yapıldı. Güncel Kaynak: AA / Emre Ilıkan PKK Van Güncel Haberler

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