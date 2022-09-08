Van gündem haberleri: Van'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan uyuşturucu hükümlüsü yakalandı Güncel Haberler Van haberine göre Van'ın İpekyolu ilçesinde uyuşturucu ticaretinden 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Van'ın İpekyolu ilçesinde uyuşturucu ticaretinden 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranan ve 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın hükümlü C.U, ilçede düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Güncel Kaynak: AA / Mesut Varol Suç Araştırma Timi İpekyolu Van Güncel Haberler

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