Van gündem haberleri | Van'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan şüphelilerin üzerinde uyuşturucu bulundu Van haberine göre Van'ın Tuşba ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüphelinin üzerinde sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Van'ın Tuşba ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüphelinin üzerinde sentetik uyuşturucu ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tuşba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 kilogram otlu peynir hırsızlığı yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, eşkallerini tespit ettikleri şüphelileri yakaladı. Üst aramalarında 1,64 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüphelilerden birinin 8 hırsızlık suçunun faili olduğu, "hırsızlık, uyuşturucu ticareti yapma" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından hakkında arama kaydı bulunduğu tespit edildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Güncel AA / Emre Ilıkan Hisarcık Tuşba Van Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Van gündem haberleri | Van'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan şüphelilerin üzerinde uyuşturucu bulundu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.