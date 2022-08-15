Van gündem haberleri... Van'da gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi Van haberleri: Van'da polis ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda gümrük kaçağı sigara, ilaç ve cep telefonu ele geçirildi, 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Van'da polis ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda gümrük kaçağı sigara, ilaç ve cep telefonu ele geçirildi, 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ürünlerin ticaretini yapan ve nakledenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 8-14 Agustus'ta gerçekleştirilen 5 operasyonda, 230 tıbbi ilaç, 450 paket sigara, 4 cep telefonu, resmi belgede sahtecilik suçu kapsamında 15 pasaport ele geçirildi. Ekiplerce 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Güncel AA / Emre Ilıkan Van Güncel Haberler

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