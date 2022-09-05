Van gündem haberleri: Van'da, arazide 2 kilo afyon sakızı ele geçirildi Güncel Haberler Van yerel gündem haberine göre VAN'ın Çaldıran ilçesinde, jandarmanın arazi arama-tarama faaliyetinde 2 kilo 'afyon sakızı' ele geçirildi. VAN'ın Çaldıran ilçesinde, jandarmanın arazi arama-tarama faaliyetinde 2 kilo 'afyon sakızı' ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaldıran ilçesi kırsalında arama-tarama faaliyeti sırasında araziye gizlenmiş poşet içerisinde 2 kilo 'afyon sakızı' ele geçirdi. Olayla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.Bölgedeki arama-tarama faaliyetinin devam ettiği belirtildi. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz Çaldıran Güncel Haberler

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