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Van gündem haberleri: Van'da, arazide 2 kilo afyon sakızı ele geçirildi

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Van gündem haberleri: Van'da, arazide 2 kilo afyon sakızı ele geçirildi

Van yerel gündem haberine göre VAN'ın Çaldıran ilçesinde, jandarmanın arazi arama-tarama faaliyetinde 2 kilo 'afyon sakızı' ele geçirildi.

VAN'ın Çaldıran ilçesinde, jandarmanın arazi arama-tarama faaliyetinde 2 kilo 'afyon sakızı' ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaldıran ilçesi kırsalında arama-tarama faaliyeti sırasında araziye gizlenmiş poşet içerisinde 2 kilo 'afyon sakızı' ele geçirdi. Olayla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.Bölgedeki arama-tarama faaliyetinin devam ettiği belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Güncel

Çaldıran Güncel Haberler

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