Van haber | Van'da 5 bin bağ ot yandı Van gündem haberine göre İtfasiyenin yangın söndürme çalışmaları Yanan ot yığınları Van'da 5 bin bağ ot yandı Van'ın Saray ilçesinde çıkan yangın da 5 bin bağ ot yandı. İtfasiyenin yangın söndürme çalışmaları Yanan ot yığınları Van'da 5 bin bağ ot yandı Van'ın Saray ilçesinde çıkan yangın da 5 bin bağ ot yandı. Keçikayası Mahallesi'nde Fahrettin Göral'a ait ot yığınlarında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını görenların haber vermesi üzerine mahalleye giden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Saray İlçe Grup Amirliği ekipleri, alevlere müdahale etti. Yaklaşık 5 saatlik çalışmayla söndürülen yangında 5 bin bağ ot kül oldu. Bölgede incelemede bulunan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman, Göral'a geçmiş olsun dileğinde bulunarak, oluşan zararın giderilmesi için gerekli çalışmaların yürütüleceğini ifade etti. Güncel AA / Hakan Sarı Hisarcık Saray Van Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Van haber | Van'da 5 bin bağ ot yandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.