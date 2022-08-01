Van haber | Van'da 5 bin bağ ot yandı
Van gündem haberine göre İtfasiyenin yangın söndürme çalışmaları Yanan ot yığınları Van'da 5 bin bağ ot yandı Van'ın Saray ilçesinde çıkan yangın da 5 bin bağ ot yandı.
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İtfasiyenin yangın söndürme çalışmaları
Yanan ot yığınları
Van'da 5 bin bağ ot yandı
Van'ın Saray ilçesinde çıkan yangın da 5 bin bağ ot yandı.
Keçikayası Mahallesi'nde Fahrettin Göral'a ait ot yığınlarında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını görenların haber vermesi üzerine mahalleye giden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Saray İlçe Grup Amirliği ekipleri, alevlere müdahale etti.
Yaklaşık 5 saatlik çalışmayla söndürülen yangında 5 bin bağ ot kül oldu.
Bölgede incelemede bulunan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman, Göral'a geçmiş olsun dileğinde bulunarak, oluşan zararın giderilmesi için gerekli çalışmaların yürütüleceğini ifade etti.
AA / Hakan Sarı - Güncel