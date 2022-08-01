Van gündem haberleri: VAN'DA 5 BİN BAĞ OT YANDI - Haberler

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Van gündem haberleri: VAN'DA 5 BİN BAĞ OT YANDI

Edinilen Van haberine göre VAN'ın Saray ilçesine bağlı Keçikayası Mahallesi'nde çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, 5 bin bağ ot kül oldu.

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VAN'ın Saray ilçesine bağlı Keçikayası Mahallesi'nde çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, 5 bin bağ ot kül oldu.

Saray'ın Keçikayası Mahallesi'nde, dün akşam bölge halkının kış için biçip, muhafaza ettiği otların tutuşmasıyla yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Yangın, bölgedeki ahırları ve evleri tehdit edince panik yaşandı. İhbarla kısa sürede bölgeye Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Özalp ve Saray itfaiye grup amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, mahallelinin de desteğiyle alevlere müdahale ederek, 5 saatte söndürdü. Yangın, yakındaki ev ve ahırlara sıçramadan kontrol altına alınırken, çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. 5 bin bağ otun küle döndüğü mahallede incelemelerde bulunan Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman, otları yananlara 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Saray Güncel Haberler

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