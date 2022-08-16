Van gündem haberleri | Van'da 340 kişi sağlık taramasından geçirildi Güncel Haberler Van haberi: Van'da Valilik ve İpekyolu Belediyesince hayata geçirilen "Sağlıklı Kadınlar, Sağlıklı Nesiller" projesi kapsamında 340 vatandaşa sağlık taraması yapıldı. Van'da Valilik ve İpekyolu Belediyesince hayata geçirilen "Sağlıklı Kadınlar, Sağlıklı Nesiller" projesi kapsamında 340 vatandaşa sağlık taraması yapıldı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğünün toplum sağlığı çalışmaları devam ediyor. Proje kapsamında 5 haftada 15 kırsal mahalleyi ziyaret eden ekipler, 340 kişinin sağlık taramalarını yaptı. Kanser, bulaşıcı ve kronik hastalıklar, diyabet, hipertansiyon, ilaç kullanımı, ruh sağlığı, obezite, gebelik, emzirme, kadına yönelik şiddetle mücadele konularında vatandaşlara eğitim verildi. Kanser taramaları için belediyenin sağladığı araçlarla İlçe Sağlık Müdürlüğüne getirilen vatandaşlar, testleri yapıldıktan sonra evlerine bırakıldı. Güncel AA / Emre Ilıkan Hisarcık İpekyolu Van Güncel Haberler

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